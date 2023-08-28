Президент сообщил, что одной из тем на Ставке стала разработка программы перехода украинского войска на перспективные типы самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, на нем обсудили ситуацию на фронте, подготовку к вражеским обстрелам инфраструктуры и переход украинских Воздушных сил на новые самолеты.

Максимальное внимание участники Ставки уделили вопросам относительно наступательных действий и обеспечения фронта оружием и всем необходимым, сообщил глава государства в своем Telegram-канале. В частности, об этом доложили главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам Зеленского, на заседании также обсудили реализацию плана защиты критической и энергетической инфраструктуры и подготовку Украины к предстоящей зиме.

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Кроме того, одной из тем на ставке стала разработка программы перехода украинского войска на перспективные типы самолетов.

Президент уточнил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий планируют рассмотреть на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Истребители F-16 для Украины - что сообщалось

Как известно, в августе Украина наконец получила долгожданные подтверждения нескольких стран о предоставлении ей современных западных истребителей F - 16.в частности, о таких намерениях заявили Нидерланды, Дания и Норвегия.

В частности, Нидерланды планируют передать Украине все свои самолеты. Небольшая часть из них пойдет на обучение, а остальные - в ВСУ. В то же время, Дания предоставит украинской армии 19 своих истребителей, первые из которых Украина сможет получить в конце этого года.

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