Накануне Зеленский опустил границу призыва украинцев до 25 лет.

Украина готовит контрответ России за "срыв" мобилизации: страна-агрессор распустила множество слухов и дезинформации об этом процессе. На фоне решения Зеленского о снижении призывного возраста до 25 лет, ожидается новый виток слухов со стороны Кремля.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко Radio NV. Аналитик акцентировал, что еще до решения Зеленского некоторые командиры в Украине озвучивали мысль снизить границу возраста до 23 лет.

Мусиенко говорит, что на данный момент "омоложение" личного состава - базовая потребность Украины как воюющей страны. Этот запрос поступал не только от военных - решится на данный шаг также советовали Киеву партнеру, уточнил он.

Видео дня

"Омоложение личного состава (даже звучали мысли 23−24 года от некоторых военных командиров) - это потребность, о которой говорят военные. Им нужен именно младший личный состав, который может эффективнее выполнять задачи", - пояснил Мусиенко.

Аналитик утверждает, что в Министерстве обороны Украины и ВСУ знают о планах Москвы сыграть на новых правках в законе. Там готовят контрответ: ряд мер, которые будут шире доносить нужную украинцам информацию о мобилизации, развенчивая мифы Москвы, сказал Мусиенко.

Снижение призывного возраста до 25 лет - в Сухопутных войска отреагировали

Ранее важное решение Зеленского о призывном возрасте также оценил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он также акцентировал на том, что подобное решение - украинская необходимость в военное время.

Тимчко объяснил, что если ситуация на фронте измениться в положительную сторону, возможно, стране в целом не понадобиться призывать в армию людей 25-летнего возраста. Вместе с тем, если ситуация станет сильно хуже, страна может начать всеобщую мобилизацию украинцев возраста от 18 до 60 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: