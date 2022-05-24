Президент подчеркивает, что никто не разрушал Донбасс так, как это сейчас делают российские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что самая тяжелая боевая ситуация сейчас - на Донбассе.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Самая тяжелая боевая ситуация сейчас - на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк - на этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность на это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все, все живое. Буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как делают это сейчас российские военные", - подчеркнул президент.

Он выразил благодарность всем украинским военнослужащим, которые удерживают позиции и имеют храбрость контратаковать.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе украинские защитники и защитницы отбили сегодня, 23 мая, 16 атак врага.

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