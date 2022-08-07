Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала российского вторжения деокуповано 1 тыс. 060 украинских населенных пунктов.
Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.
"Один из наиболее ответственных направлений на август и сентябрь – это реализация нашего Fast Recovery рlan. То, что необходимо сделать на освобожденной от врага территории, чтобы дать людям условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону. В общем уже освобождено 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них требует значительных восстановительных работ, разминирования, строительства социальных объектов", - отметил президент.
Он поблагодарил партнеров, которые присоединились к соответствующим работам.
Зеленский напомнил, что на этой неделе делегация Эстонии посетила районы Житомирской области, которой помогает с восстановлением.
По его словам, Эстония первой в рамках Fast Recovery рlan выбрала объекты для финансирования.
"Работаем с дипломатами и компаниями и по всем другим областям, которые нуждаются в поддержке и восстановительных работах", - добавил глава государства.
Как сообщал УНИАН, Fast Recovery рlan-план по быстрому восстановлению разрушеных в результате российского вторжения помещений школ, садиков, медучреждений.
Всего на этот проект предусмотрено почти 17 млрд долларов.