Один из наиболее ответственных направлений работы государства на август и сентябрь – это реализация Fast Recovery рlan.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала российского вторжения деокуповано 1 тыс. 060 украинских населенных пунктов.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"Один из наиболее ответственных направлений на август и сентябрь – это реализация нашего Fast Recovery рlan. То, что необходимо сделать на освобожденной от врага территории, чтобы дать людям условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону. В общем уже освобождено 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них требует значительных восстановительных работ, разминирования, строительства социальных объектов", - отметил президент.

Он поблагодарил партнеров, которые присоединились к соответствующим работам.

Зеленский напомнил, что на этой неделе делегация Эстонии посетила районы Житомирской области, которой помогает с восстановлением.

По его словам, Эстония первой в рамках Fast Recovery рlan выбрала объекты для финансирования.

"Работаем с дипломатами и компаниями и по всем другим областям, которые нуждаются в поддержке и восстановительных работах", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, Fast Recovery рlan-план по быстрому восстановлению разрушеных в результате российского вторжения помещений школ, садиков, медучреждений.

Всего на этот проект предусмотрено почти 17 млрд долларов.

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