Президент подчеркнул важность последовательной поддержки Эстонией санкционной политики против России, а также евроинтеграционного курса нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина получила подтверждение об участии в реализации плана восстановления от многих государств, но Эстония первой приступила к реализации проекта.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, который находится в Украине с первым зарубежным визитом.

Президент поблагодарил министра за этот сигнал солидарности с Украиной. В то же время он отметил, что поддержку со стороны Эстонии доказывать не нужно, украинцы знают о ней и ценят ее.

"Благодарны за поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. Реальную поддержку, а не на словах. Поддержку реальными шагами", - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время визита Рейнсалу в приграничном городе Овруч Житомирской области была заложена капсула по случаю начала строительства первого детского сада в рамках Fast Recovery plan. Это первый из 15 объектов общей инфраструктуры, которые Житомирская областная военная администрация передала на рассмотрение правительства Эстонии для помощи в восстановлении области.

"Все восстановление - мы понимаем, что это большая сумма, большой труд и длительное время, и основные работы будут после того, как закончится война. Но есть экстренная помощь, которая нужна сейчас, перед началом учебного года, образовательного процесса. Это строительство, восстановление школ и детских садов, университетов, а также домов для вынужденно перемещенных лиц", - отметил президент.

Он констатировал, что Украина получила подтверждение относительно участия в реализации плана восстановления от многих государств, но Эстония первой взялась за реализацию проекта.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы положили начало этому процессу. Для нас это - первая ласточка. Мы благодарны, что работа началась именно с вашего государства. Спасибо правительству Эстонии и эстонцам", - добавил глава государства.

Зеленский отдельно напомнил, что это не единственный случай, когда Эстония первой оказывает поддержку Украине, - она была одним из первых государств, которые поддержали Украину в вопросе предоставления оружия.

"Это важнейший приоритет сегодня на поле боя. И особенно это чувствовалось в самом начале войны, когда мир еще не был объединен своей помощью. Но было несколько стран, которые помогали с первого дня", - отметил он.

Кроме того, президент отметил важность для Украины последовательной поддержки со стороны Эстонии санкционной политики против страны-агрессора, а также евроинтеграционного курса нашего государства.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита в Украину заявил, что его страна продолжит оказывать Украине военную помощь и поддерживать ее путь к членству в ЕС и НАТО.

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