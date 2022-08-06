По словам президента, если партнеры выполнят свою часть обязательств и гарантируют безопасность поставок, то это действительно решит глобальный продовольственный кризис.

Президент Владимир Зеленский считает восстановление морского экспорта позитивным для Украины и для партнеров, но отметил, что угроза российских провокаций остается.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"Удалось восстановить морской экспорт украинской агропродукции. Наши порты на Черном море снова работают. И хотя пока слишком рано давать общие оценки процесса, все же можно сказать, что это позитивно и для нашего государства, и для всех наших партнеров", - отметил президент.

По его мнению, ключевой риск-безопасность - до сих пор не снят.

"Угроза российских провокаций и терактов остается. Это должны осознавать все. Но если партнеры выполнят свою часть обязательств и гарантируют безопасность поставок, это действительно решит глобальный продовольственный кризис", - сказал Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что восстановление морского экспорта стало возможным благодаря прежде всего украинским воинам – всем, кто защищает Одесщину и обеспечил освобождение змеиного.

"Это просто герои", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы ранее было отправлено 4 судна – они перевозят более 80 тыс. тонн продукции.

Прибытие первого судна RAZONI к конечному пункту назначения-порт Триполи (Ливан) - ожидается 7 августа.

Сегодня, 6 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в порт "Черноморск" прибыло судно под загрузку. Это турецкое сухогрузное судно FULMAR S.

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