Сегодня глава государства заслушал отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об усилении украинской противовоздушной обороны к зиме. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров, рассказал глава государства за результаты ежедневного селекторного совещания.

Президент назвал поступление этих систем "своевременным усилением ПВО к зиме". Он также заслушал отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.

Кроме того, военные доложили Зеленскому о боевых действиях на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге, а разведка - о ситуации на временно оккупированных территориях, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ.

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Также Служба безопасности Украины отчиталась главе государства о своих контрразведывательных мерах.

Украина готовится к обстрелам РФ

Сейчас Украина готовится к зиме и к очередным ударам российских террористов по энергетической инфраструктуре. В частности, дипломаты работают над предоставлением Украине нового вооружения для усилением противовоздушной обороны.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сейчас Россия накапливает запасы ракет, поэтому Силы обороны должны готовиться к определенным рискам по атакам на критическую инфраструктуру, военные и стратегические объекты.

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