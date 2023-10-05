Президент подчеркнул, несмотря на трудности, Украине нужно пройти зиму 2023 года достойно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с "вызовом" на поле боя из-за дефицита ПВО, а также недостатка других видов оружия и амуниции.

Об этом гарант государства упомянул в интервью Sky TG24, перечислив основные сложности, которые ощутимы для Украины в войне с Россией.

"Сложность в том, что поля заминированы. Сложность в том, что есть дефицит оружия и амуниции, особенно большой дефицит ПВО", - отметил Зеленский.

При этом украинский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины удерживают инициативу в боях, но важно не потерять это преимущество до начала зимы 2023 года и пройти холодный сезон "достойно".

Зеленский отметил, что зима может стать очередным испытанием не только для наших военных, но и для гражданских лиц. "Простых людей, которые работают", - указал он.

Зеленский напомнил партнерам о важности передачи ПВО Украине

В августе на День Независимости Украины президент Зеленский обратился к странам-партнерам с призывом предоставить ВСУ больше современных систем ПВО. Украинский лидер подчеркивал, что они необходимы для защиты нашего неба, как и ракеты, с которыми у ВСУ наблюдается дефицит.

"Нужны дополнительные ракеты для несовременного, но все же действенного советского оборудования", - указывал Зеленский.

Он сообщил, что Украина старается организовать собственное производство ПВО, так как других вариантов у государства пока что нет.

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