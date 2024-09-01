Зеленский: Россия снова терроризирует Харьков, уже десятки раненых (видео)

Президент отметил, что в борьбу со страной-террористом необходимо привлечь "все необходимые силы мира".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку российских оккупантов на Харьков в воскресенье, 1 сентября.

"Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу. По состоянию на сейчас уже более 30 раненых. Все необходимые силы для спасательной операции привлечены", - заявил Зеленский в Telegram, публикуя видео последствий атаки российских захватчиков.

Президент подчеркнул, что должны были привлечены "все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор".

"Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров - смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты", - отметил он.

Удар по Харькову 1 сентября

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты обстреляли Харьков, многие люди получили ранения.

По его словам, удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе. Мэр Игорь Терехов сообщает, что, в частности, в Салтовском районе 22 пострадавших, среди которых двое детей и два медика. Подчеркивает, что есть нарушение конструкции газопровода.

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