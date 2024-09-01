Среди пострадавших в результате вражеского обстрела в Харькове есть ребенок.

Сегодня российские оккупанты обстреляли Харьков, много людей получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. "На эту минуту - шесть раненых, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс", - отмечает он.

По его словам, в городе прогремело несколько взрывов. "Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов - торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома", - отмечает руководитель ОВА.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по району частной застройки. "Горят несколько дворов, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики", - написал он в Telegram.

Начальник Харьковской ОВА добавил, что увеличилось количество пострадавших до 13 человек. "Среди раненых - двое медиков, врач - в тяжелом состоянии", - написал он. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о 15 раненых. "Девять раненых в Салтовском районе, и шестеро - в Немышлянском. Всего на данную минуту 15", - написал он.

Количество пострадавших возросло до по меньшей мере 25, поделился впоследствии Синегубов. Он отмечает, что люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

"Среди повреждений - отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру", - отмечает чиновник. По его словам, ликвидация последствий продолжается.

Синегубов отмечает, что, по предварительной информации правоохранителей, по городу были и удары ракетами "Искандер". Он отметил, что по уточненной информации, уже возросло количество пострадавших до 29 человек. "Без погибших. Среди 29 пострадавших: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе. Терехов сообщает, что, в частности, в Салтовском районе 22 пострадавших, среди которых двое детей и два медика. Подчеркивает, что есть нарушение конструкции газопровода.

"Горели три авто. В результате обстрела есть нарушение конструктива газопровода. Есть возгорание. На данный момент эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы", - подчеркнул Терехов.

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Как сообщал УНИАН, 30 августа Россия ударила по Харькову. По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, было пять авиационных ударов из соседней Белгородской области РФ боеприпасами УМПБ Д-30, которые попали по пяти разным местам в трех районах города. Пострадали 97 человек, из них 22 ребенка. Погибло 7 человек, среди погибших - 14-летняя девочка.

Также в результате удара обвалилась верхняя часть 12-этажного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. Из-под завалов многоэтажки достали погибшую женщину.

Президент Владимир Зеленский из-за удара по Харькову призвал партнеров остановить террор, позволив Украине бить по военным объектам на территории РФ.

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