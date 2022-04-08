Президент подчеркнул, что оккупанты совершают зверства, как в Буче, ежедневно и до сих пор – от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия продолжает воевать жестоко и бессмысленно.

Об этом он сказал во время речи в парламенте Финляндии.

По словам Зеленского, Россия бросила на захват Украины все боеспособные силы своей армии по всей территории вплоть до Дальнего Востока, но даже и их не хватило. Из-за этого РФ собирает как можно больше любых людей, которые способны держать в руках оружие, чтобы продолжить агрессию против Украины.

"Ищет наемников по всему миру. Направляет боевиков из различных де-факто террористических групп и так называемых "частных армий", которые созданы некоторыми российскими должностными лицами. Кого мы только не видели среди пленных российских военных – и очень опытных убийц, и совсем юных ребят 2003-2004 годов рождения. Но никто из них не мог адекватно объяснить – для чего им эта война против Украины, эти ракетные удары по мирным людям и жестокость, которую мир увидел в Буче и других городах, освобожденных украинской армией", - отметил он.

Президент добавил, что среди почти двухсот тысяч российских оккупантов были и те, кто делал все, чтобы не воевать: бежал в Россию, сознательно сдавался в плен, наносил себе тяжелые травмы, чтобы попасть в больницу и уехать из зоны боевых действий.

Однако он добавил, что все же это было меньшинство, а большинство их армии продолжает воевать непонятно за что на украинской земле.

"Совершенно бессмысленно и максимально жестоко. Продолжает воевать так, что часто думаешь - это люди вообще?"- сказал Зеленский.

Он напомнил, что на дорогах регионов Украины, куда заходили российские войска, остались сотни расстрелянных машин обычных людей, которые просто хотели жить.

"Российские военные точно знали, что там обычные мирные люди. Они видели, что нет никакой угрозы. Но они стреляли. Есть нередкие случаи таких машин с людьми, которых просто раздавили бронетехникой. Буквально - переехали танками. Вы все знаете, что наделали российские военные в нашем городе Буча. Но они делают такие Бучи ежедневно и до сих пор – от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что если российская армия получит приказ ворваться на "вашу землю, они сделают то же самое и с вашей страной".

"Я вам этого не желаю. Они сделают то, что было в Буче, в ваших городах. В городах любой страны, о которой руководство Российской Федерации решит, что это якобы часть их империи, а не земля другого народа. И даже если русские солдаты не будут понимать, для чего им это нужно, они все равно будут воевать. Потому что это ненависть и презрение к другим людям, которые воспитываются сейчас в России, причем на государственном уровне", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате удара погибли 35 взрослых и четверо детей.

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