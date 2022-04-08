Президент напомнил, как путинский режим держится за власть.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в использование Россией ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью индийскому телеканалу Republic Media Network.

"Использование любого оружия, и ядерное - не исключение, будет не потому что кто-то вступится за Украину, не потому, что нас взяли бы в НАТО, не потому, что какая-то страна передаст нам самолеты или танки. Россия может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет чувствовать превосходство", - подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что речь идет именно о превосходстве, а не ситуации, когда агрессора загонят в угол. По оценке президента, сейчас рано говорить, что РФ уже находится в таком положении.

Он также добавил, что возможное использование ядерного оружия российским режимом приведет к потере им власти, "они потеряют все".

"Поэтому я в это не верю", - резюмировал глава государства.

Отметим, "ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, допускающей применение ядерного оружия если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовность России применить оружие массового поражения, если ее "спровоцирует НАТО".