Украина не может согласиться на отложенную войну, потому что она будет еще горячее, чем сейчас.

Россия боится настоящих переговоров, она хочет лишь притормозить свое отступление.

Об этом сказал президента Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Украина пыталась путем переговоров ускорить возвращение своих территорий. "Мы пытались реализовать базовые положения Устава ООН для Украины путем переговоров. Но Россия боится настоящих переговоров и не хочет выполнять какие-либо справедливые международные обязательства. Врет всем, как это типично для агрессоров. Для террористов", - подчеркнул президент Украины.

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Он отметил, что и сейчас, когда Россия говорит о переговорах, "она хочет лишь притормозить свое отступление". "Россия хочет перезимовать на захваченной территории Украины и подготовить силы для попытки нового наступления. Для новых Буч, новых Изюмов ... или по крайней мере обеспечить себе фортификацию на захваченной земле и скрытую мобилизацию дома.

Мы не можем согласиться на отложенную войну. Потому что она будет еще горячее, чем сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что для Украины это война за жизнь. Президент Украины отметил, что Украина нуждается в военной поддержке – оружия, техники и снарядов."Наступательных вооружений-достаточно дальнобойных, чтобы освободить нашу землю. И защитных систем, прежде всего противовоздушной обороны. И мы нуждаемся в финансовой поддержке, чтобы сохранить внутреннюю стабильность и выполнять социальные обязательства перед нашими людьми", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что физическая защита и социальная защита – это два элемента любой государственной жизни. По его словам, это один из пунктов нашей формулы мира – это защита жизни. "Всеми средствами, которые позволяет Устав ООН", - подчеркнул Зеленский.

Как писал УНИАН, в среду, 21 сентября, из российского плена вернули 215 человек. В офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были уволены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега).

Как отметил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный русскими в колонии в оккупированной Оленевке на Донбассе.

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