Президент напомнил, что Украина требует освобождения или обмена людей, заблокированных в городе.

Президент Владимир Путин заявил о сложной ситуации в окруженном россиянами Мариуполе, сегодняшний день он назвал одним из самых сложных.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в столичном метрополитене в субботу вечером.

"В Мариуполе сейчас сложное окружение. Сегодня - один из самых сложных дней. Они стреляют и с моря, и с суши, с танков, из артиллерии, авиация, со всего. У меня последний сигнал был час назад от "азовцев", ребят, которые там", - рассказал он.

Зеленский заверил, что ВСУ, когда смогут дойти до Мариуполя для его разблокирования - сделают это.

"А пока мы предлагаем еще раз, как все цивилизованные люди, гуманитарное решение этого вопроса. Обмен обычных гражданских, раненых... Мы хотим просто вывезти погибших людей. И к обмену наших военных людей, которые защищают Мариуполь, мы готовы. И это предложили", - отметил президент.

Он уточнил, что Украина готова к любому формату обмена людей в Мариуполе.

Ситуация в Мариуполе

В последние дни оккупанты сосредоточились на атаках завода "Азовсталь", где находятся сотни гражданских и военных.

19 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты бьют бомбами по"Азовстали". По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, завод "Азовсталь"разбомблен и уничтожен практически полностью.

21 апреля во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский диктатор Владимир Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали".

А вчера, 22 апреля, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не окончательно отказалась от штурма завода "Азовсталь" и готовится отправить туда росгвардейцев и представителей Федеральной службы безопасности.