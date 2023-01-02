По словам президента, каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для украинцев и минимальные графики отключений – это именно такие победы.

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие успехи на сегодня имеют для Украины стратегическое значение.

В своем вечернем видеообращении он пояснил, что российскому режиму нужны мобилизационные эмоции.

"Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, якобы все у них идет "по плану". Наша же задача - ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – это именно такие победы. И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохраненная позиция – это такие успехи, которые имеют сейчас стратегическое значение", - сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский отметил, что нужно повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом. Украинский лидер также обратился в ВСУ.

"Я благодарю каждого нашего воина, который это обеспечивает! Спасибо всем, кто стоит под Бахмутом! Спасибо всем, кто несмотря ни на что держит позиции на Соледарском и других направлениях! Спасибо за Луганщину, за юг! Как бы ни было сложно сейчас, это надо выдержать. Чтобы в конце этой зимы было легче", - заявил президент.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по Украине 51 авиационный удар в частности, применили 44 БпЛА Shahed 136. Этой эпохи - 27 авиационных ударов.

По данным Генштаб ВСУ, в целом с начала полномасштабной войны украинские защитники отправили на тот свет 107 тысяч 440 путинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: