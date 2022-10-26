Вертолет сбило подразделение Одесской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

В среду, 26 октября, Вооруженные силы Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор").

Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

"26 октября около 17:00 в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

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ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление на разных направлениях. В Херсонской области по состоянию на 21 октября деоккупировали 88 населенных пунктов.

25 октября сообщалось, что в регионе за сутки наши защитники уничтожили три вражеских склада с боеприпасами, а также три вертолета Ка-52.

В этот же день Генеральный штаб ВСУ уточнил, что в населенном пункте Каиры Херсонской области в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны уничтожили до 30 противников, а еще более 100 - остались под завалами.

По состоянию на 26 октября на нашей земле уже ликвидировали 68 900 противников и, в частности, 248 вертолетов.

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