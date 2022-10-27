В частности, большее количество российских пленных поможет быстрее вернуть пленных украинцев из российской неволи.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что украинские военные будут брать больше российских солдат в плен.

Об этом глава государств сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Продолжаем делать все возможное, чтобы освободить наших людей из российского плена. Сегодня наконец можно уже сообщить об освобождении еще десяти украинцев. Наша команда, которая занимается обменами, работает без перерыва", - заявил президент.

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"И я хочу еще раз подчеркнуть, что ускорить обмен может любое наше подразделение на передовой путем взятия в плен оккупантов. Что больше российских военных будет в нашем обменном фонде, тем быстрее мы вернем украинцев домой из России", - добавил Зеленский.

Обмен пленными, возвращение украинских защитников домой

Как сообщал УНИАН, 26 октября в рамках обмена удалось вернуть домой еще 10 украинских военнослужащих - это офицер и девять рядовых и сержантов.

Как сообщали в Министерстве обороны Украины, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, в результате которых из российского плена освободили 808 человек.

В четверг, 13 октября, удалось вернуть 20 человек. А 11 октября в результате обмена удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

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