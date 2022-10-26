Владимир Зеленский рассказал, что провел сегодня большое совещание по ситуации в энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призывает украинцев сознательно ограничить потребление электроэнергии.

Об этом глава государств сказал в вечернем обращении.

Зеленский рассказал, что провел сегодня большое совещание по ситуации в энергетике. В частности, участниками были чиновники, Офис президента, энергетические компании, ГСЧС.

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"Тематика разноплановая. Это и восстановление поврежденных объектов, защита генерации, обеспечение доступа людей к энергии. Отдельно проанализировали состояние атомной и гидрогенерации. Соответственно, ситуацию на Запорожской атомной станции и на Каховской гидроэлектростанции", - заявил Зеленский.

"Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех работников энергоотрасли, спасателей, ремонтные бригады, представителей местного самоуправления, частных компаний, которые работают достаточно эффективно, чтобы, несмотря на все угрозы, сохранять стабильность украинской энергосистемы.

"Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии. Но мы все должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере", - заявил глава государства.

"Что бы ни делал враг, наша задача - ломать его планы и защищать Украину. И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков или кого-то другого. Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит", - подчеркнул Зеленский.

Российские атаки по украинской энергосистеме: какие последствия

10 октября Россия начала интенсивные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры с применением ракет и дронов-камикадзе, а 22 октября оккупанты совершили подобную атаку на западные регионы Украины.

С начала полномасштабного вторжения вооруженными силами РФ осуществлено 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51 - в октябре. Серьезные повреждения получила вся энергетическая инфраструктура Украины. Поэтому стали применять графики ограничения электроснабжения потребителей.

Из-за увеличения потребления в центральном регионе диспетчерский центр "Укрэнерго" с 20 октября был вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии.

Согласно опросу каждый второй украинец (67%) будет оставаться зимой в Украине несмотря на удары российских оккупантов по энергосистеме нашей страны.