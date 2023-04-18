Президент отметил украинских бойцов, которые уничтожают позиции оккупантов, из которых те обстреливают города и села.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все удары российских оккупантов получат ощутимый ответ.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале. Глава государства отметил украинских бойцов, которые обнаруживают и уничтожают вражеские позиции, - те позиции, с которых российские оккупанты обстреливают города и села Украины.

"Российские удары по Херсону, по Бериславскому району, по городам Донетчины - все удары врага получат наш ответ. Ощутимый ответ", - подчеркнул Зеленский.

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Обстрелы Украины 18 апреля

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. На этот раз под ударом оказался район центрального рынка - один человек погиб, еще девять пострадали.

Кроме того, из-за российских атак без света остались жители Берислава и Новоберислава Херсонской области. Вечером электроснабжение в Бериславе удалось восстановить.

Ночью стало известно, что российские захватчики запустили на территорию Украины дроны типа"Shahed", украинская ПВО сбила пять из них.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за сутки российские войска нанесли 4 ракетных и 44 авиационных удара по украинским позициям и населенным пунктам.

Сегодня под обстрелом оказывались Новополь Донецкой области, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

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