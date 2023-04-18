Украинская ПВО успешно их "приземлила".

В Запорожской области украинские защитники сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "шахед".

Об этом вечером сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем официальном Telegram-канале. Других деталей этой атаки Запорожской области оккупантами Ермак не привел. "В Запорожской области было сбито 5 шахидов", - написал он.

Начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко отметил, что украинские силы ПВО сегодня показали свою мастерность. "Вражеские "жестянки" сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома", - написал он в своем Telegram-канале.

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Атаки по Запорожью: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики ударили по Орехову зажигательными снарядами, в результате чего в городе возникли пожары.

На Пасху российские войска дважды атаковали Запорожье. Под ударами оккупантов оказались 16 населенных пунктов, повреждены многие здания, один человек получил ранения.

В ночь на 9 апреля они ударили по Запорожью, в результате этого удара погиб ребенок и ее отец. Мать девочки удалось спасти из-под завалов, она попала в больницу.

22 марта Россия выпустила по городу шесть ракет, одна из них попала между двумя жилыми домами. В результате разрушительного удара погибли два человека, еще 37 пострадали.

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