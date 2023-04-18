Утром во вторник, 18 апреля, российские оккупанты атаковали Херсон, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Прокудин.
"Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!",- написал глава ОВА.
Впоследствии глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие.
"Россияне обстреляли Херсон, район Центрального рынка. В результате артобстрела пострадало 6 человек", - отметил он.
Заметим, ни о воздушной тревоге, ни об угрозе артиллерийского обстрела в регионе не объявляли.
Обстрелы Херсона - последние новости
За сутки 17 апреля, как сообщает ОВА, российские оккупанты 57 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.
Также накануне Пасхи, 15 апреля, российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону из артиллерии. Под обстрелом оказался Таврический микрорайоне города. Вследствие прилета возле образовательного учреждения погибли двое гражданских - 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.
Впоследствии стало известно, что спортивный врач, физиотерапевт Владимир Дудка из Херсонской области, потерявший жену и ребенка во время обстрела, решил стать в ряды Вооруженных.