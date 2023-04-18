Противник совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, отметили в Генштабе.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 44 авиационных удара по позициям украинских войск и населенных пунктах, пострадали гражданские люди.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В сообщении сказано, что Россия продолжает игнорировать международное гуманитарное право и осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

"В течение суток противник нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", - сказано в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, но при этом обстреливает населенные пункты, в частности, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и город Херсон, есть погибшие среди гражданского населения.

Война России и Украины - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, российские военные террористы обстреляли Херсон, район Центрального рынка, один человек погиб, а девять - ранены. Также из-за атак российских оккупантов Берислав и Новоберислав Херсонской области остались без света.

Кроме того, сообщалось, что противники запрещенными зажигательными снарядами ударили по Орехову Запорожской области, возникли пожары.

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