Президент подчеркнул, что возможность сохранить определенное количество людей зависит от сроков и оружия.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украине необходимы гарантии безопасности, которые должны реализовываться по формуле "люди-часы".

Об этом глава государства сказал в интервью польским СМИ.

"Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности. Я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно, а не то, что может предоставить НАТО", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в гарантиях безопасности есть две важнейшие вещи - люди и сроки.

"Как бы это цинично не звучало. Возможность сохранить определенное количество людей зависит от количества сроков, оружия... С точки зрения крови и потерь - это люди-часы", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что гарантии безопасности в Украине должны реализовываться по формуле "люди-часы".

Глава государства отметил, что не надо собирать большое количество стран, которые должны что-то гарантировать.

По его словам, их представители не должны "10 дней решать, 4 недели присылать, еще 8 недель анализировать".

"Мы просто говорим из своего опыта, с которым согласны многие страны. Мы говорим: люди-часы. Нам нужны гарантии безопасности именно "люди-часы", - подчеркнул Зеленский.

Президент этим объяснил и возникновение рабочего названия украинской инициативы - U-24, в рамках которой страны-гаранты должны принимать решения в течение первых суток, а в этих решениях прописывать конкретику относительно того, что на следующий день то или иное государство должно получить.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гарантии безопасности для Украины надо обсуждать после завершения войны, начатой президентом России Владимиром Путиным.