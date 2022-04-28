В то же время в НАТО готовы продолжать поддерживать евроатлантические стремления Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гарантии безопасности для Украины надо обсуждать после завершения войны, начатой президентом России Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил во время выступления на "Молодежном саммите-2022".

В частности, его спросили, какими могут быть гарантии безопасности, которые станут эффективными для Украины по завершению войны с Россией.

"Прежде всего, важно завершить войну. Президент Путин начал войну, и он может завершить войну завтра. Поэтому, мы продолжим оказывать максимальное давление на президента Путина, чтобы прекратить войну путем применения санкций, предоставления экономической поддержки, но также и военной поддержки для Украины. И мы должны быть подготовленными на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Столтенберг.

"Ситуация очень непредсказуемая и хрупкая в Украине. Но есть абсолютная вероятность, что эта война затянется и продлится в течение месяцев и лет. Поэтому мы сейчас в НАТО и страны-члены Альянса готовятся оказывать поддержку в течение долгого периода времени и также помогать Украине в переходе от старого оборудования советской эпохи к более современным вооружениям и системам по стандартам НАТО, что также потребует больше учений", - сказал Столтенберг.

Также он отметил возглавляемые Соединенными Штатами усилия по лучшей координации оказания поддержки Украине со стороны союзников и партнеров НАТО. В связи с этим он напомнил, что на днях на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась международная конференция, где Столтенберг назвал оказание помощи Украине первоочередной задачей.

Кроме того, он сказал, что Украина и в дальнейшем будет оставаться партнером НАТО, которого высоко ценят.

"Мы сотрудничали с Украиной много лет в ее евроатлантических устремлениях и поддерживали движение Украины на пути к членству в НАТО, и мы продолжим поддерживать эти усилия. Но это в ситуации, когда у нас будет мир, когда мы сможем завершить войну. И тогда, конечно, мы должны сесть (за стол переговоров) и обсудить с Украиной (когда закончится война), какие именно должны быть механизмы безопасности, какого рода структура", - добавил генсек Альянса.

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