Владимир Зеленский благодарен Соединенным Штатам.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что программа ленд-лиза поможет в борьбе против российских захватчиков, как в свое время против нацистов во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Я благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень поможет в борьбе против России, против российских захватчиков. Которая очень помогла в борьбе против нацистов во времена Второй мировой войны", - подчеркнул Зеленский.

При этом добавил, что сейчас ленд-лиз поможет одолеть идейных наследников нацистов, которые развязали войну против Украины на украинской земле.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

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