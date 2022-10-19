Ранее решение о введении этих санкций было принято на заседании СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против российских олигархов, компаний и предприятий.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в эфире "24 канала".

"Сегодня президент Украины подписал два указа президента о введении в действие санкций, которые были внедрены Советом нацбезопасности и обороны. Это была очень большая, сложная и кропотливая работа. После того, как сегодня, я думаю, будет обнародования этих санкций, там будут довольно такие неожиданные фамилии олигархов Российской Федерации и очень большое количество компаний, предприятий", - заявил Данилов.

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Также он уточнил, что в отношении одного человека будут отсрочены санкции на определенный промежуток времени. "Я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка", - добавил Данилов.

"Мы останавливаться на пути к победе, ни перед какими решениями, даже какими бы они не были для нас трудными и сложными... не собираемся. Победа будет за нами. Надо держаться. Двигаться вперед", - сказал он.

Как отметил Данилов, введение санкций надо было сделать безупречно, чтобы каждое фамилия, имя и отчество были выверены.

Санкции Зеленского - что известно

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров повторно наложил санкции на Курченко, Лебедева, Януковича и Дерипаску в части блокировки их активов и активов, к которым они могут быть причастны.

По словам Шмыгаля, данное решение нужно для того, чтобы окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины.

12 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко, российского олигарха Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева. Срок применения санкций - 10 лет.

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