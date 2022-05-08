Президент подчеркнул, что украинцы ежедневно видят и гибнут от того, что должно было остаться в далеком прошлом, и что точно не должно было вернуться в Европу через 77 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российские авиаудары по украинским городам и "фильтрационные лагеря" с последующей депортацией украинцев - подражание злу, которое несли Европе нацисты.

Об этом глава государства заявил во время участия в видеоконференции лидеров стран "Большой семерки".

"Сегодня, 8 мая, ключевой день памяти всех жертв Второй мировой войны, о хрупкости мира и недопустимости любых человеконенавистнических режимов. Но то, что для других сегодня – память, для нашего народа ежедневно, к сожалению – это просто новости", - заявил президент.

"Только вчера в поселке Белогоровка Луганской области российской бомбой были убиты 60 человек. Мирных людей. Они прятались от обстрелов в здании обычной школы, по которой был нанесен российский авиаудар. Делать такое – это подражать именно тому злу, которое несли Европе нацисты. Ракетные удары по Одессе и другим нашим городам – это подражание тому, как нацисты пытались бомбардировать и бомбардировкой уничтожить города Европы", - подчеркнул Зеленский.

"Депортация в Россию более 500 тысяч украинцев и так называемые "фильтрационные лагеря", которые российские войска создали на оккупированной территории Украины, – это подражание депортациям и концентрационным лагерям, которые нацисты делали в Европе", - добавил президент.

Он заявил, что каждый день украинцы видят и гибнут от того, что должно было остаться в далеком прошлом, и что точно не должно было вернуться в Европу через 77 лет.

"Но, к сожалению, я констатирую: это вернулось. А потому вернулась и солидарность всего свободного мира. Поэтому вернулись и такие исторические понятия, как "ленд-лиз" и "План Маршалла". Спасибо за эти инициативы Соединенным Штатам Америки, нашим европейским коллегам. Поэтому мы вновь объединены в антивоенной коалиции, чтобы спасти демократию и свободу в Европе, гарантировать мир и безопасность. Я благодарен вам за эту солидарность и за это объединение", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Россия устроила фильтрационные лагеря в оккупированном Крыму.

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