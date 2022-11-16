РФ говорят о мире, а она в ответ запускает ракеты, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия выпустила по 10 ракет на каждый пункт мирного плана Украины.

России говорят о мире, а она - ракеты в ответ, ей говорят о глобальных кризиса, которые Россия же и спровоцировала, а она - иранские дроны в ответ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"...Ей (России - Ред.) - десять пунктов, чтобы закончить войну, а она - по десять ракет на каждый пункт о мире", - заявил Зеленский.

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Обращение Владимира Зеленского к лидерам "Большой двадцатки" - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в своей речи в рамках саммита G20 на Бали президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

"Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Не будет никаких "Минсков-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", - сказал президент.

Он представил 10 решений, которые можно реализовать, чтобы гарантировать мир.

Это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнения Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Массированный ракетный удар России по Украине 15 ноября - что надо знать

Вчера оккупанты запустили по Украине 96 крылатых ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр") и управляемые авиационные ракеты Х-59.

В то же время, противовоздушной обороной Украины сбито 75 крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один беспилотник "Орион" и один дрон "Орлан-10".

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