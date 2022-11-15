Президент также подчеркнул, что словам РФ доверять нельзя, поэтому не будет ни одного "Минска -3".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Украина всегда была лидером миротворческих усилий, заявил президент во время видеообращения к участникам саммита G-20, которое обнародовал Офис президента в своем Telegram.

"Я хочу, чтобы эта агрессивная война закончилась справедливо и на основе устава ООН и международного права, а не абы как... Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять нельзя, и не будет никаких "Минсков-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", - подчеркнул он.

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По словам украинского лидера, российскую агрессию можно и нужно остановить именно сейчас.

"Если же ответных действий для восстановления мира не будет, то это означает, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимыми. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас надо и можно остановить разрушительную российскую войну", - сказал Зеленский.

Война в Украине против России

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Тогда страна-агрессор захватила часть востока и юга Украины. Вооруженные силы Украины дают противнику достойный отпор. Силы обороны в конце лета ушла в контрнаступление. Уже освобождены почти вся Харьковская и Николаевская области, а также ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Недавно противник отступил из правобережной части Херсонской области, что позволило освободить Херсон.

Власти РФ после попытки аннексии территорий уже неоднократно предлагала Киеву переговоры, однако не хотела говорить о судьбе захваченных территорий. Украинская сторона, в свою очередь, хочет освободить все свои земли.

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