Для разных стран мира приближается голод, предупредил украинский гарант.

Президент Владимир Зеленский предупреждает, что самым страшным последствием войны путинской России против Украины будет голод в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский гарант заявил во время обращения к парламенту Италии, которое транслировалось в эфире общенациональных украинских каналов.

Зеленский напомнил, что "Украина всегда была одним из самых крупных экспортеров продовольствия". "Но как мы можем сеять под ударом российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно минирует поля, уничтожает базы с горючим?", – подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что речь идет о срыве поставок кукурузы, растительного масла и "много-много других товаров, жизненно необходимых товаров, в том числе для ваших соседей через море".

"Цены уже растут. Так сколько десятков миллионов человек потребуют помощи у ваших берегов?" – спросил Зеленский и призвал Италию не допустить продовольственного кризиса в соседних с ней регионах.

Ранее в ООН спрогнозировали массовый голод в мире из-за этой войны. Наибольший удар придется по экономикам стран, которые больше всего зависят от импорта из Украины и России.

Как уже писал УНИАН, Украина приостановила экспорт ряда социально важных продуктов: мясо, рожь, овес, гречка, сахар, пшено, пищевая соль. Еще на пять позиций разрешение на экспорт будет выдавать Министерство экономики.

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