Глава государства заявил, что для победы Украины в войне предстоит сделать еще очень много.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что надо сделать все возможное, чтобы в России запомнили, что Украину невозможно сломать.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Хотя предстоит сделать еще очень много для нашей победы – и это тяжелый путь, потому что война продолжается - но уже сейчас надо делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, а еще исторически, концептуально... Чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломить ничем, никем и даже жестокой войной", - заявил президент.

Глава государства отметил, что сегодня российская армия продолжила бить ракетами по украинским городам.

"Только по состоянию на вечер было уже шесть ракетных ударов, всего 12 ракет. По Николаеву, по Донетчине... продолжились авиационные удары. Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта на Донбассе – эпицентр, конечно, в городах Луганской области. Усиливается враждебная активность на Харьковщине. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки Херсонской области, продолжаем давить на юге нашего государства...", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, у Зеленского рассказали о новой тактике России в войне против Украины и как ее можно сломать.

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