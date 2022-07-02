В ОП подчеркнули, что таким образом оккупанты пытаются давить на Киев, чтобы тот пошел на условия Москвы.

Россия изменила тактику в войне против Украины. Оккупанты продолжают "ракетный террор" мирных городов, чтобы запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы тот пошел на уступки Кремлю.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала".

"Это новая тактика России: бить по жилым кварталам и давить на Западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", - отметил Подоляк.

По его словам, с одной стороны, россияне совершенно не учитывают, как реагирует мир на эти нечеловеческие атаки крылатыми ракетами.

"Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "Пойдем на какие-то территориальные уступки". С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили, "давайте как-то войну заканчивать", - объясняет советник руководителя ОП.

Подоляк подчеркнул, что РФ хочет устрашить мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине и сказал: "Отдавайте все, что они хотят, главное, чтобы этот ужас не продолжался, чтобы мы его не видели каждый день на страницах своих газет, или в своем телеэфире".

"Я не понимаю, почему на Западе до сих пор есть влиятельные политики, которые все еще считают, что с Россией можно разговаривать. Это нонсенс. И здесь имею в виду не российское лобби, а определенный перечень влиятельных политиков, которые в него не входят. Страна "закусила удила", как говорят в России, поэтому она будет продолжать идти по пути эскалации. В то же время это означает, что будет все больше и больше прямых преступлений, которые должны напугать мир. Именно поэтому будут крылатые ракеты. Впрочем, они будут бить не по украинской армии (ибо россияне очень боятся Вооруженных Сил Украины), а по жилым кварталам. Мы должны это понимать", - отметил Подоляк.

При этом он подчеркнул, что эту тактику Москвы можно сломать.

"Нам, во-первых, действительно нужна противовоздушная оборона. Нам нужна не только ПВО, но и система противоракетной обороны. И их нам передадут, потому что это является ключевым, чтобы сломать новую концепцию войны России", - резюмировал Подоляк.

Ракетный террор России

Как сообщал УНИАН, в течение последних нескольких дней Россия значительно усилила ракетные удары по территории Украины.

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

В ночь на 1 июля российские войска ударили по Одесской области попал в многоэтажку и базы отдыха. В результате ракетного удара в Сергеевке погибла 21 человек. Пострадали 38 человек.

В целом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия выпустила против Украины около 3 тысяч ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: