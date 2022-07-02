Глава государства призывает помогать армии.

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев помогать армии и не забывать, что война продолжается.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась. Она есть! К сожалению, ее жестокость кое-где только нарастает и нельзя о ней забывать, поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался на едине в это время", - подчеркнул президент.

Он также просит украинских граждан постоянно использовать свои контакты из-за границы и информационные возможности, в том числе, социальные сети, чтобы распространять правду о войне и о преступлениях российских оккупантов на украинской земле.

Напомним, у Зеленского рассказали о новой тактике России в войне против Украины и как ее можно сломать. В ОП подчеркнули, что таким образом пытаются давить на Киев, чтобы тот пошел на условия Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: