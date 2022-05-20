Президент благодарит тех украинцев, которые на временно оккупированных Россией украинских землях не прекращают бороться с оккупацией.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что надо бороться и дальше, пока украинская земля не будет очищена от русских захватчиков.

Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения.

Зеленский подчеркнул, что все, что российская армия сделала за время с 24 февраля в этом году, и до того, с 2014 года, требует справедливого ответа.

"Во-первых, это освобождение. Мы должны сражаться, пока не очистим нашу землю от оккупантов и пока не гарантируем Украине безопасность", - подчеркнул Зеленский.

"Во-вторых, это привлечение к ответственности всех российских военных преступников. И в украинских судах, и в Международном трибунале, и просто на поле боя, пока война продолжается", - добавил президент.

"Но, в-третьих, мы работаем и над тем, чтобы Россия так или иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине. Каждый сожженный дом. Каждую разрушенную школу, разрушенную больницу. Каждый взорванный дом культуры и объект инфраструктуры. Каждое уничтоженное предприятие. Каждый остановленный бизнес, каждую потерянную гривну - людьми, предприятиями, общинами и государством", - сообщил Зеленский.

Также он поблагодарил всех украинцев, которые в условиях российской оккупации продолжают бороться против захватчиков.

"Обязательно сегодня хочу поблагодарить наших людей, которые не прекращают бороться с оккупацией. И особенно тем, кто сейчас на территории, которая временно под контролем России, ее армии. В частности, спасатели в Энергодаре, которые вышли сегодня на протест, заслуживают поддержки от всех нас. Спасибо вам", - подчеркнул Зеленский.

"Каждый и каждая должны показывать, что у оккупантов нет никакого права что-то решать на нашей земле. Это важный компонент нашей победы", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time.

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