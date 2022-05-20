Президент Украины обогнал Илона Маска и Бориса Джонсона.

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей американского издания Time. На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, а на третьем - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Зеленский набрал более 3,3 миллиона голосов, что составляет 5% от всех голосов, сообщается в статье Time.

Издание провело ежегодный опрос читателей для определения 100 самых влиятельных людей 2022 года. Первое место получил Зеленский.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину , Зеленский, комик , не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", - указано в статье.

Второе место по итогам зрительского голосования занял генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. Он получил 3,5% голосов. В прошлом году он занимал в этом рейтинге первое место, но теперь инженера обогнал Зеленский. Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов.

"В начале года Джонсон столкнулся с негативной реакцией и был оштрафован полицией, когда появились новости о том, что он нарушил правила карантина своего собственного консервативного правительства. Тогда он присутствовал на праздновании дня рождения в своем офисе на Даунинг-стрит еще в июне 2020 года. На первом заседании британский премьер-министр, признанный нарушителем закона, извинился, но сказал, что не нарушал правила намеренно", - указано в Time.

Четвертое место получили мединские работники, которые помогают миру бороться с коронавирусом. А президент США Джо Байден занял пятое место в рейтинге самых влиятельных людей года по версии читателей издания. Он собрал 3,1% голосов.

Финальный список самых влиятельных людей 2022 года будет опубликован 23 мая, в нем могут быть изменения, так как редактора издания еще не голосовали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что историю жизни Владимира Зеленского пересказали в новом комиксе.

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