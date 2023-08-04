Прездент Владимир Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого были, в том числе, проанализированы результаты применения Силами обороны Украины высокоточного оружия.
"Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, требующих особого внимания", - указано в Telegram Зеленского.
По его словам, обсудили ситуацию на фронте, заслушали доклады по всем направлениям, а также наступательные и оборонительные операции, обеспечение, логистику.
"Анализ применения высокоточного оружия. Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - написал Зеленский.
Кроме того, на Ставке заслушали доклады по вопросу "зернового коридора".
"Доклады вице-премьера Кубракова, министра Кулебы, командующего Неижпапы и наших разведок. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", - отметил президент.
Среди других вопросов - развитие ВПК.
"Доклад министра Камышина. Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами", - написал Зеленский.
Украина высокоточным оружием наносит удары по России
В ночь на 30 июля в Москве прогремели взрывы. В результате атаки были повреждены башни "Москва-Сити", в частности ту башню, где расположено сразу несколько российских министерств. В России обвинили в атаке Украину. При этом сообщалось, что "громко" было и в Московской области.
Днем того же дня произошел пожар в Брянской области, местные власти заявили об атаке Украины.
Известно также о многочисленных попаданиях по военным объектам россиян в оккупированном Крыму.