Встреча длилась три часа, обсудили ряд важных вопросов.

Прездент Владимир Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого были, в том числе, проанализированы результаты применения Силами обороны Украины высокоточного оружия.

"Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, требующих особого внимания", - указано в Telegram Зеленского.

По его словам, обсудили ситуацию на фронте, заслушали доклады по всем направлениям, а также наступательные и оборонительные операции, обеспечение, логистику.

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"Анализ применения высокоточного оружия. Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - написал Зеленский.

Кроме того, на Ставке заслушали доклады по вопросу "зернового коридора".

"Доклады вице-премьера Кубракова, министра Кулебы, командующего Неижпапы и наших разведок. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", - отметил президент.

Среди других вопросов - развитие ВПК.

"Доклад министра Камышина. Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами", - написал Зеленский.

Украина высокоточным оружием наносит удары по России

В ночь на 30 июля в Москве прогремели взрывы. В результате атаки были повреждены башни "Москва-Сити", в частности ту башню, где расположено сразу несколько российских министерств. В России обвинили в атаке Украину. При этом сообщалось, что "громко" было и в Московской области.

Днем того же дня произошел пожар в Брянской области, местные власти заявили об атаке Украины.

Известно также о многочисленных попаданиях по военным объектам россиян в оккупированном Крыму.

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