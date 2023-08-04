Такой нарратив в офисе президента назвали российским и заверили, что усталости среди украинских партнеров нет.

В офисе президента Украины отметили, что сейчас среди партнеров не наблюдается усталости от войны в Украине. Союзники Украины готовы помогать ей до победы в войне с Россией.

Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. "Это российский нарратив. Россияне начали сразу говорить об усталости, когда поняли, что их планы о трех-пяти днях, или неделе войны, не удались... мы с вами общаемся в августе 2023 года, более 500 дней войны прошло. И мы не видим усталости ни со стороны лидеров наших партнеров, не видим усталости со стороны журналистов, не видим усталости со стороны населения этих стран", - сказал он.

В частности, замглавы ОП отметил, что пока усталости нет даже в тех странах, где традиционно присутствовал российский или советский нарратив.

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По его словам, эти страны сейчас постепенно выходят на траекторию конкретной практической помощи Украине.

"Поэтому я не вижу этой усталости. И она точно не наступит, пока Украина не одержит победу. Одержав победу, одержит победу и радость, что цивилизационное добро победило архаичное зло", - сказал Жовква.

Он подчеркнул, что у Украины есть уверенность в том, что помощь будет продолжаться до победы, поскольку именно такие заявления слышит Киев от партнеров и не имеет оснований им не доверять.

Война в Украине: новости

Украинское войско продолжает получать помощь от десятков стран-партнеров. В частности, вскоре украинские пилоты начнут обучение в европейских странах, на которых будут тренироваться управлять современными западными истребителями F-16. В офисе президента Украины сообщили, что предоставление этих боевых самолетов Украина ожидает вскоре.

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