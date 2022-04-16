Глава государства подчеркнул, что во всех общинах и городах, которые не находятся под российской оккупацией, нужно восстанавливать экономику по максимуму.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что на безопасной территории вернулись к работе четыре пятых от всех украинских предприятий.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram.

"Провел сегодня совещание с чиновниками. Ключевая тема - решение насущных экономических вопросов, возникших за время военного положения. Отмечено, что четыре пятых от всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории, в частности это касается и предприятий тяжелой промышленности", - сказал Зеленский.

Также президент добавил, что перестраиваются транспортные сети, наблюдаются хорошие показатели в сфере торговли и услуг". "В это все также выполнение национальной задачи по ускорению мира. Поэтому я благодарен каждому и каждому, кто сохраняет рабочие места. Кто трудоустраивает наших людей, кто помогает бизнесу адаптироваться к этим сложным условиям и дает Украине необходимую экономическую силу, чтобы жить. Как бы там ни было, но во всех городах и во всех общинах, где нет присутствия оккупантов и боевых действий, нужно восстанавливать экономику по максимуму", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал о тарифах на свет на ближайшие полгода.

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