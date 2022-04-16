Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону и о тарифах на свет на ближайшие полгода.
Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram.
"Обсудили энергетические вопросы, завершение этого отопительного сезона. Сезон проведен успешно несмотря ни на что. Несмотря на все "вангования" (предсказания будущего - УНИАН) тарифы не выросли. Веерных отключений не было", - отметил президент.
Он подчеркнул, что поставки не срывались даже в военное время.
"Начали подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля. Продолжаем минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1,44 грн за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80 процентов наших граждан", - отметил Зеленский, рассказав о проведенном сегодня совещании с чиновниками.
Напомним, Зеленский ответил на угрозы россиян обстреливать Киев.