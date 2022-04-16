В частности на совещании с чиновниками был обсужден вопрос закупки газа и угля, а цена на свет минимум в ближайшие полгода должна составлять 1,44 грн за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону и о тарифах на свет на ближайшие полгода.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram.

"Обсудили энергетические вопросы, завершение этого отопительного сезона. Сезон проведен успешно несмотря ни на что. Несмотря на все "вангования" (предсказания будущего - УНИАН) тарифы не выросли. Веерных отключений не было", - отметил президент.

Он подчеркнул, что поставки не срывались даже в военное время.

"Начали подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля. Продолжаем минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1,44 грн за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80 процентов наших граждан", - отметил Зеленский, рассказав о проведенном сегодня совещании с чиновниками.

Напомним, Зеленский ответил на угрозы россиян обстреливать Киев.

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