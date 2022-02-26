Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются Вооруженными силами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская армия и народ сломали замысел оккупантов из Российской Федерации, которые хотели поставить в Киеве марионеток, как в оккупированном Донецке.

Об этом глава государства сказал во время видеообращения в социальной сети Facebook.

"Могу начать это обращение с хорошей новости: мы выстояли! И успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашего государства, но мы знаем, что мы защищаем страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел. Они не получили никакого преимущества над нами", - подчеркнул президент.

"На наших улицах, в небе Киева, в Василькове, в Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалась настоящая битва за Киев. Враг применил против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, в том числе из реактивной артиллерии. Пытаются разрушить энергетические объекты. У них очень подлая тактика. Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома - это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие", - сказал президент.

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