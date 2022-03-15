Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет пытаться делать все, чтобы люди в Мариуполе получили продукты, воду и медикаменты.
Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале офиса президента.
"В течение дня 14 марта удалось вывезти из городов и городков Киевской и Луганской областей 3 тысячи 806 украинцев", - отметил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что колонну со 100 тоннами самого необходимого для Мариуполя оккупанты до сих пор удерживают в Бердянске.
"Уже третий день. Но мы будем стараться. Будем делать все, чтобы мариупольцы получили продукты, воду, медикаменты", - заверил президент.
Напомним, ранее Зеленский предложил Раде продолжить военное положение в Украине.