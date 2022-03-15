14 марта из городов и городков Киевской и Луганской областей удалось вывезти 3 тыс. 806 украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет пытаться делать все, чтобы люди в Мариуполе получили продукты, воду и медикаменты.

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале офиса президента.

"В течение дня 14 марта удалось вывезти из городов и городков Киевской и Луганской областей 3 тысячи 806 украинцев", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что колонну со 100 тоннами самого необходимого для Мариуполя оккупанты до сих пор удерживают в Бердянске.

"Уже третий день. Но мы будем стараться. Будем делать все, чтобы мариупольцы получили продукты, воду, медикаменты", - заверил президент.

Напомним, ранее Зеленский предложил Раде продолжить военное положение в Украине.

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