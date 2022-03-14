Президент внес в парламент законопроект о военном положении.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении срока действия военного положения в Украине еще на 30 суток.

Соответствующий проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7168 опубликован на сайте парламента.

Документом предусмотрено продлить действие военного положения с 05 часов 30 мин. 26 марта сроком на 30 суток.

Как сообщал УНИАН, военное положение в Украине на 30 суток было введено 24 февраля после того, как Российская Федерация решилась на полномасштабное вторжение.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались на территорию Украины. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.

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