Каждый агрессивный шаг оккупантов только подталкивает мир к новым санкционным решениям, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает полное взаимопонимание с партнерами нашей страны насчет военной агрессии России против Украины.

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Полную информацию о действиях оккупантов на украинской земле предоставил в разговорах с друзьями и партнерами нашего государства. Каждое агрессивное действие оккупантов только подталкивает мир к новым санкционным решениям", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

"Взаимопонимание на 100%", - констатировал президент.

Кроме того, Зеленский отметил: "Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Бенетом (Нафтали Бенет - Ред.). Как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну как можно быстрее. Честным миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим... Продолжат завтра".

Напомним, войска России утром 24 февраля ворвались на территорию Украины. Противник сначала бомбил военные объекты, а позже атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран Запада решили наказать РФ за агрессию - ввели санкции. В частности, страны ЕС решили, что банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ" с 12 марта будут отключены от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

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