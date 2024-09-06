Президент подчеркнул, что это пауза, которая дает возможность России как агрессору готовиться.

"Минск" - это ловушка и "худшее, что может быть", к нему нельзя возвращаться. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего участия в сессии 50-го международного форума "Амброзетти".

Отвечая на вопрос о Минских договоренностях и достижении стабильного мира, он отметил, что Украина - это часть будущей инфраструктуры безопасности для мира, прежде всего - для Европы.

Он назвал "Минск" ловушкой.

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"Минск" - это худшее, что может быть, к чему ни в коем случае нельзя возвращаться. Замороженный конфликт - это самое сложное. Это пауза, которая дает возможность России как агрессору готовиться. Что Россия и делала", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о России, глава государства отметил, что там строится милитаризованное общество, которое находится в информационном вакууме и "начинает поддерживать просто повторение пути Гитлера".

Так, подчеркнул Зеленский, "Минск" нельзя сравнивать с реальными гарантиями безопасности, потому что "Минск" - это замороженный конфликт, и поэтому выполнить его было сложно, потому что "никто не хотел этого делать".

"Я попытался делать то, что я должен был делать как президент. Я приехал в Нормандский формат. У нас была встреча. Германия, Франция, Россия, Украина. И я с ним говорил. И мы с ним договорились, что будет ceasefire (прекращение огня - УНИАН)... Через некоторый срок они начали нас убивать на контактной линии. Я перезвонил ему и сказал: "Мы же договаривались о ceasefire". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Прошло некоторое время и они снова начали нас убивать. Они готовились. Поэтому никакого замороженного конфликта", - подчеркнул Зеленский.

Свежие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что ему жаль, что нельзя ударить по Кремлю. Говоря о средствах дальнего поражения, президент отметил, что благодарен партнерам за помощь.

"Но есть определенные ошибки. Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, - мне жаль, что мы не можем это сделать... Потому что эти средства дальнего поражения, которые вы имеете, или которые имеют ваши партнеры, - это около 200 километров. Поэтому это меньше, чем те дистанции, о которых говорил Таяни. Но ваши производители должны стараться. Вы должны понимать, что я шучу", - подчеркнул президент.

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