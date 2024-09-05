По его словам, сейчас ключевая задача - выбивать как можно больше сил оккупанта.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на Покровском направлении Вооруженные силы Украины усиливаются дополнительными силами. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

В частности, президент рассказал, что сегодня докладывал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Особенно - Покровское направление. Мы добавляем наших сил, и ключевая задача - выбивать как можно больше сил оккупанта. Также - операция в Курской области. Мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну, и единственное, что для этого нужно, - это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире. Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда", - подчеркнул Зеленский.

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Кроме того, глава государства поблагодарил Румынию за принятие решения о передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

"И мы рассчитываем, что партнеры реализуют полный пакет решений по ПВО и другой помощи Украине - это именно тот пакет, который был принят на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле", - отметил Зеленский.

Как сообщил президент, министр обороны Украины Рустем Умеров провел ряд встреч во Франции, Британии, Германии.

"Мы постоянно говорим с американскими партнерами. Очень ценим наше сотрудничество с Италией. Предметно уже подготовились к новому заседанию "Рамштайн", которое состоится вскоре. И все, о чем мы договариваемся с партнерами, требует максимально оперативной реализации. Когда решения быстрые, Россия не успевает адаптироваться, и мы достигаем особенно ценных результатов", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что это касается и защиты украинских городов и громад от ударов, и поддержки украинских воинов на фронте, и устойчивости нашего государства, наших людей.

"Да и в целом - устойчивости мира, который хочет и в дальнейшем жить по правилам, по международному праву, а не в зависимости от безумия тех или иных "путиных", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 5 сентября военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что российские оккупанты в ближайшей перспективе изменят свои приоритеты и главным направлением станет не Покровское, а Кураховское. Сейчас идет борьба за то, чтобы быстрее истощить РФ и не истощиться самим.

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