Он отмечает, что мы постепенно переносим войну в Россию, чтобы Путин почувствовал давление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему жаль, что нельзя ударить по Кремлю. Об этом глава государства сказал во время своего участия в сессии 50-го международного форума "Амброзетти".

Он отметил, что президент России Владимир Путин ищет по миру больше ракет, чтобы "иметь возможность продолжить убивать украинских детей", в то же время Украина пытается найти системы противовоздушной обороны, чтобы защитить себя.

Зеленский, в частности отметил, что Украина развила собственные дроны и ракеты, и "мы постепенно переносим эту войну обратно в Россию, чтобы Путин в конце концов почувствовал давление".

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"Давление. Искать только одной вещи - мира", - добавил он.

Говоря о средствах дальнего поражения, президент отметил, что благодарен партнерам за помощь.

"Но есть определенные ошибки. Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, - мне жаль, что мы не можем это сделать... Потому что эти средства дальнего поражения, которые вы имеете, или которые имеют ваши партнеры, - это около 200 километров. Поэтому это меньше, чем те дистанции, о которых говорил Таяни. Но ваши производители должны стараться. Вы должны понимать, что я шучу", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что на самом деле этот вопрос является серьезным, поскольку Россия ежемесячно использует более 4 тыс. авиационных бомб на территории хода Украины.

"Как они используют их? С самолетов. Самолеты находятся на военных аэродромах, на расстоянии от наших границ: 100, 150, 300 километров. Что мы хотим, как использовать эти средства дальнего поражения? Против военных аэродромов", - сказал президент и добавил, что по гражданским объектам Украина не целится.

Война в Украине - заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что только Путин не хочет мира, потому что Украина стремится завершить войну.

По его словам, Путин уже пролил столько крови, что на ее фоне попытки России провести "красные линии" просто не срабатывают.

Президент добавил, что украинцы хотят спасти свою страну, а Путин - одержим территориальными завоеваниями.

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