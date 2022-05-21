Над речами работает небольшая команда, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как создаются его речи и обращения.

Об этом он заявил в совместном с первой леди Еленой Зеленской интервью эфире информационного телемарафона.

В частности, по словам жены президента, его речи - это его мысли и тезисы, которые оформляет и к которым добавляет детали спичрайтер.

Зеленская рассказала, что они с мужем обсуждают его речи, и она иногда спорит с ним относительно определенных фрагментов речей.

"Для меня важно не говорить чужое. Я всегда должен понимать то, что я делаю. Я не робот, поэтому я не могу это делать (писать обращения - УНИАН), у меня нет времени писать полностью что-то. На самые сложные обращения я трачу много времени по сравнению с другими. Для меня важно, чтобы мои мысли были все донесены. Идея речи также для меня является заданием номер один", - отметил президент.

Он рассказал, что команда, которая работает над речами, немногочисленная.

"Обычно это я и плюс один, максимум два человека, для подготовки той или иной речи. Больше и не надо...", - добавил Зеленский.

По словам президента, для его ежедневных обращений, даже если ничего существенного за день не произошло, всегда есть темы, в частности надо рассказывать о результатах работы.

По мнению главы государства, также важно ежедневно обращаться к людям с точки зрения психологии, чтобы показать, что он на месте и предотвратить дестабилизацию ситуации.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что во время войны с РФ живет сегодняшним днем и получает удовольствие от достижений Украины, например, от освобождения Киевской области от оккупантов.

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