Также, по словам президента, невозможно деблокировать Мариуполь без достаточного количества танков, другой бронетехники и, обязательно, самолетов.

Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых многовато в поставках.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Наши представители – министр иностранных дел и министр обороны Украины встретились сегодня в Польше с коллегами из Соединенных Штатов. К ним присоединился и президент США Джозеф Байден. Как мне доложили, переговоры касались, в частности, и этих жизненно важных интересов, о которых я отметил выше. Касались того, что мы действительно нуждаемся, пока продолжается этот пинг-понг – кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты. Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, из пулеметов, которых много в поставках.

А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и, обязательно, самолетов. Об этом знают все защитники Украины. Знают все защитники Мариуполя. Знают тысячи людей-граждане, гражданские, которые там умирают в блокаде", - отметил президент.

По его словам, это знают в Соединенных Штатах Америки, знают все европейские политики.

"Мы сказали всем. И это должны знать как можно быстрее и как можно больше людей на земле. Чтобы все понимали, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение. Жизненно важное. Конечно, мы уже захватили определенное количество русских танков, которые военное командование этого государства не устает посылать, чтобы мы их здесь сжигали. Но все же народы мира точно не поймут, если поле боя в Украине будет большим поставщиком танков для защиты свободы в Европе, чем наши партнеры", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский ввел уголовную ответственность за "слив" движения и позиций ВСУ.

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