Закон возвращен с подписью от президента сегодня, 26 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об установлении уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента сегодня, 26 марта.

Усиление ответственности за съемку ВСУ: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 марта Верховная Рада Украины установила уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Речь идет о законе о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения (рег. №7189).

Законом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству-агрессору либо незаконным вооруженным формированием, или если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Вас также могут заинтересовать новости: