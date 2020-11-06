На следующей неделе, 13 ноября, состоится видеоконференция советников лидеров стран "нормандского формата".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Луганскую область.
"13 ноября состоится видеовстреча советников "нормандской четверки", на которой будут проговариваться все шаги на будущее. А будущее у нас только одно - восстановление территориальной целостности Украины, прекращение полностью огня ...", - отметил он.
Зеленский напомнил, что режим тишины на Донбассе сохраняется уже 103 дня, однако оккупанты продолжают единичные обстрелы, в результате которых погибли трое украинских военнослужащих.
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Глава государства выразил соболезнования семьям погибших.
"Мы очень хотим закончить войну и восстановить суверенитет Украины ... Обязательно это сделаем ... Я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее, потому что мы не хотим и не можем терять наших людей - наших украинцев", - подчеркнул президент.
Он также поблагодарил послов дружественных стран, которые поддержали Украину.
Встреча в нормандском формате: что известно
- 26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.
- Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.
- 11 сентября встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась. На ней Украину представлял Андрей Ермак и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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