Видеовстреча запланирована на 13 ноября.

На следующей неделе, 13 ноября, состоится видеоконференция советников лидеров стран "нормандского формата".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Луганскую область.

"13 ноября состоится видеовстреча советников "нормандской четверки", на которой будут проговариваться все шаги на будущее. А будущее у нас только одно - восстановление территориальной целостности Украины, прекращение полностью огня ...", - отметил он.

Зеленский напомнил, что режим тишины на Донбассе сохраняется уже 103 дня, однако оккупанты продолжают единичные обстрелы, в результате которых погибли трое украинских военнослужащих.

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Глава государства выразил соболезнования семьям погибших.

"Мы очень хотим закончить войну и восстановить суверенитет Украины ... Обязательно это сделаем ... Я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее, потому что мы не хотим и не можем терять наших людей - наших украинцев", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил послов дружественных стран, которые поддержали Украину.

Встреча в нормандском формате: что известно

26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.

11 сентября встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась. На ней Украину представлял Андрей Ермак и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Автор: Антонина Доломанжи